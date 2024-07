Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Homem é esfaqueado na barriga durante discussão no bairro Morada Nova | Balanço Geral Minas

Alto contraste

A+

A-

Um crime chocante abalou a tranquilidade do Bairro Morada Nova em Uberlândia na madrugada de ontem (16). Um homem de 33 anos foi esfaqueado na barriga durante uma acalorada discussão entre ambulantes na Rua Maria Moraes de Rezende. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima foi ferida por um dos outros dois ambulantes envolvidos na briga, que fugiu do local logo após o crime.

As primeiras informações apontam que a discussão teria começado por motivos fúteis, mas rapidamente se intensificou, culminando na agressão. O terceiro ambulante presente no local permaneceu até a chegada do socorro, que encaminhou a vítima ao Pronto Socorro da UFU para atendimento médico urgente. A vítima precisou passar por cirurgia e seu estado de saúde ainda é desconhecido.

A Polícia Militar segue em busca do suspeito do crime, que ainda não foi identificado. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os detalhes do crime e identificar o autor da facada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=njEJMqD9XAw

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=shcYNViD_-M

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_TsNusn0jEY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.