Homem é esfaqueado após briga por celular na Zona Leste de Ribeirão Preto
29/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h33 )



Um homem foi esfaqueado depois de uma briga por causa de um celular, nesta quarta (28), no Parque São Sebastião, Zona Leste de Ribeirão Preto. O crime aconteceu numa das ruas mais movimentadas do bairro, a rua Pedro Barbieri, em plena luz do dia.

