Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em Araxá | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/08/2024 - 13h49 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem de 39 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada na Rua Dominicanas, bairro Santa Terezinha.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava um corte profundo na cabeça, indicando que teria sido atingida por um objeto cortante. Testemunhas relataram à polícia que um indivíduo, possivelmente o agressor, fugiu do local após o crime, levando consigo um facão.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelo suspeito, porém até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil já iniciou as investigações para elucidar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5Ty8ud9JC-s

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TqatE9M2jlg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lAVut-UsvgI

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #araxá #homicídio #polícia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.