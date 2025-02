Homem é encontrado morto com corte no pescoço; polícia investiga caso Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h07 ) twitter

Em Guarulhos, Grande São Paulo, Tiago, de 34 anos, foi encontrado morto com um corte no pescoço. A esposa, Milena, inicialmente afirmou que ele se feriu ao tropeçar em um espelho, mas posteriormente revelou um desentendimento envolvendo sua mãe, Flávia. Testemunhos indicam que Flávia teria atacado Tiago com uma faca. A polícia investiga o caso como homicídio e não descarta nenhuma hipótese.

