Homem é encontrado com vida após suspeita de afogamento na ilha do Campeche Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 09h03 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h22 ) ‌



Um jovem de 23 anos, que havia desaparecido na tarde desta terça-feira durante a travessia entre a praia e a Ilha do Campeche, em Florianópolis, foi encontrado com vida à noite. Aparentemente, ele conseguiu concluir a travessia sozinho, apesar da preocupação dos pais, que acionaram os bombeiros. As equipes de resgate, incluindo motos aquáticas, barcos, quadriciclos e o helicóptero Águia da Polícia Militar, interromperam as buscas ao anoitecer, mas logo depois receberam a informação de que o jovem estava na ilha em segurança.

