Homem é detido após invadir escola com faca e ameaçar professores, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h26 ) twitter

Um homem foi detido na tarde desta quarta (27), suspeito de ameaçar professores de uma escola municipal no Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto. As denúncias começaram na manhã desta quarta (27), quando o homem teria invadido a EMEI Teresa Hendrica Antonissen e, usando uma faca e um pedaço de madeira, fez ameaças aos docentes e funcionários. Durante a tarde após diligências, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) encontrou o suspeito no bairro; ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado.

*Reportagem exibida em 27/11/2024.

