Homem é curado de câncer no cérebro com terapia inovadora nos EUA

Um estudo realizado em um hospital de Massachusetts, Estados Unidos, aplicou células CAR-T em três pacientes diagnosticados com glioblastoma, câncer agressivo que ataca o cérebro. As células CAR-T são modificadas geneticamente a partir das próprias células do paciente. Os resultados mostraram que dois dos pacientes apresentaram regresso dos tumores. Além disso, um idoso teve o câncer completamente eliminado após três meses.

