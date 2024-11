Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar idoso com voadora em Patrocínio Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 07h20 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 27 anos foi condenado a 24 anos de prisão pelo homicídio de Valdir Prates Bragas, de 62 anos, ocorrido em novembro do ano passado no bairro Enéas, em Patrocínio, Minas Gerais. O crime aconteceu após o condenado surpreender a vítima com um golpe conhecido como “voadora”, atingindo suas costas. Valdir caiu e bateu a cabeça no chão, resultando em sua morte.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque teria sido motivado por ciúmes, depois que a vítima ofereceu bananas à namorada do agressor. O acusado já possuía antecedentes criminais e foi preso logo após o incidente.

Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada para socorrer o idoso, mas ele já estava inconsciente e sem vida ao ser encontrado. O caso gerou grande repercussão na cidade, e a condenação foi vista como uma resposta à gravidade do ato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9pbIiDXVWlM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ibJ8qj_xdKk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EEcdyLExXjI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patrocinio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.