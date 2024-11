Homem é condenado a 20 anos por tentar matar companheira grávida em Unaí | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 07h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 33 anos foi condenado a 20 anos, seis meses e nove dias de prisão por tentativa de feminicídio, lesão corporal, ameaça, tentativa de aborto e posse irregular de arma de fogo. O crime ocorreu em Unaí, em outubro de 2022, quando o réu atirou três vezes contra a companheira grávida de oito meses, motivado por ciúmes e possessividade. Durante o ataque, a vítima tentou fugir, mas foi atingida nas pernas e abandonada nas escadarias do Santuário Nossa Senhora do Carmo, onde foi socorrida pela polícia.

Além da condenação, o homem perdeu o poder familiar sobre a filha. O irmão do réu também foi condenado por crimes relacionados à embriaguez ao volante, direção perigosa e porte ilegal de munições, já que ele ajudou o autor a fugir após o crime. A Polícia Militar encontrou 11 munições calibre 38 e um facão no veículo utilizado para a fuga, além de localizar o revólver usado no ataque.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rwUTAo5uMLM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=btRQKUEvPOQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=UoDh_zDdsKs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.