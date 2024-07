Homem é baleado em tentativa de homicídio em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um homem de 28 anos foi baleado na manhã de ontem (9) na Avenida Orlandina Ondina, no Bairro Aclimação, em Uberlândia. A vítima, que já havia sido noticiada no programa Cidade Alerta Minas por um crime anterior, estava dentro do carro quando foi surpreendida por três indivíduos em outro veículo que dispararam vários tiros.

Segundo a Polícia Militar, o homem havia estacionado o carro na avenida para tomar café da manhã quando foi abordado pelos criminosos. Ele conseguiu sair do veículo e correr, mas foi perseguido pelos atiradores. A vítima foi atingida por três tiros: nas costas, cabeça e braço.

A família do baleado acredita que o crime tenha sido motivado por vingança, já que ele teria reconhecido um dos envolvidos. Em 2022, ele matou um homem de 58 anos no Bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia, após este ter matado seus cachorros a pauladas. Na época, ele alegou legítima defesa, o que foi aceito pela Justiça no mês passado.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não há informações sobre a identidade dos autores ou a sua localização. A família da vítima aguarda respostas e justiça.

