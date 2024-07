Aclr |Do canal RecordTV Minas no YouTube

Homem é assassinado no meio da rua e crime pode estar ligado com tráfico de drogas em BH

Um homem foi executado em uma rua do bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime pode estar relacionado com o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Um irmão gêmeo da vítima também havia sido assassinado, no início do mês.

