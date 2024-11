Homem é assassinado em frente à família em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h04 ) twitter

Um homem de 38 anos foi morto a tiros após uma emboscada no bairro Pacaembu, em Uberlândia, na noite de ontem. Ele, sua esposa, também de 38 anos, e o filho do casal, de cinco anos, estavam dentro do carro quando foram abordados por dois homens em uma moto. Segundo a Polícia Militar, o garupa desceu e disparou várias vezes contra o veículo. O motorista tentou correr, mas foi atingido e morreu no local. A companheira dele e a criança ficaram feridas e foram socorridas, enquanto uma jovem de 18 anos, também ocupante do veículo, saiu ilesa.

A esposa da vítima foi baleada na perna e levada ao hospital com um ferimento que não apresenta risco à vida. Já o filho, que levou um tiro de raspão na perna, também recebeu atendimento médico. A polícia localizou o veículo a cerca de 500 metros de distância, no Distrito Industrial, com marcas de tiro e vestígios de sangue, e continua investigando o caso.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime, e a polícia segue em busca dos envolvidos. O caso segue sob investigação, e a população é orientada a fornecer informações que possam ajudar a localizar os suspeitos.

