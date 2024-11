Homem é assassinado e cinco ficam feridos em ataque a tiros no RJ Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/10/2024 - 12h43 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h47 ) twitter

Um homem foi morto a tiros e outras cinco pessoas ficaram feridas em um ataque em frente a um bar na região metropolitana do Rio de Janeiro. O alvo do ataque tentou fugir, mas foi atingido fatalmente. Ele tinha antecedentes criminais e era suspeito de envolvimento com milícia, tendo saído da prisão há seis meses. Entre os feridos, um artista plástico de 73 anos passou por cirurgia de emergência e está em estado estável. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.

