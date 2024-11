Homem é assassinado a tiros durante a madrugada em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h52 ) twitter

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (3), por volta das 5h, na Avenida Tito Teixeira, no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia. A vítima apresentava sinais de agressão por arma de fogo.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar (PM), ao passar pelo local, os policiais se depararam com o homem, de aproximadamente 30 anos, caído na via pública, já sem vida.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ele apresentava ferimentos fatais na cabeça, com perfurações no crânio e exposição de massa encefálica.

Segundo vizinhos em relato a TV Paranaíba, durante a madrugada, ninguém teria ouvido barulhos de tiros – sabendo do ocorrido apenas quando os militares chegaram no local, chamando atenção.

A vítima não portava documentos e ainda não havia sido identificada. A Polícia busca identificar o autor do crime e as razões.

