Homem é apanhado com cocaína no gesso no braço no Mato Grosso do Sul



Um homem com um gesso no braço foi abordado pela polícia no Mato Grosso do Sul e havia droga no local. Durante a abordagem, os agentes suspeitaram da forma como o gesso estava colocado e realizaram uma verificação. Ao abrir o gesso, encontraram dois quilos de pasta base de cocaína. O indivíduo confessou ter vindo da Bolívia e afirmou que não conhecia a pessoa que lhe deu boleia. A operação contou com equipamentos tecnológicos para identificar as substâncias ocultas.

