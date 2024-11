Homem é agredido sem motivo por desconhecido no meio da rua, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 12/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um auxiliar de produção de 35 anos foi espancado com chutes por um motorista desconhecido no meio da rua, em plena luz do dia, na rua General Telles, Centro de Franca. Câmeras de segurança flagraram o crime e, até o momento, o agressor não foi identificado.

*Reportagem exibida em 11/11/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.