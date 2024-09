Homem é agredido por assaltantes e obrigado a fazer Pix para ladrões, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem foi vítima de dois assaltantes dentro de casa na última quinta (29), no Jardim das Palmeiras, na Zona Leste de Ribeirão Preto. A dupla obrigou a vítima realizar transferências via Pix no valor de R$ 30,6 mil, e ainda levou R$ 3,5 mil em dinheiro.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.