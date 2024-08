Homem do Gelo: 'Domingo Espetacular' acompanha a rotina de um brasileiro no extremo norte do planeta Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/08/2024 - 07h30 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h47 ) ‌



O 'Domingo Espetacular' embarca numa verdadeira aventura no extremo norte do planeta para acompanhar a vida de Chico Matos, um brasileiro que mora no frio congelante do Ártico há 13 anos, onde os dias podem ser sempre noite e o céu tem um verdadeiro espetáculo de luzes coloridas: a famosa aurora boreal. Acompanhe o primeiro episódio da série especial ‘Homem do Gelo’!

