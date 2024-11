Homem detido por violência doméstica furtou motocicleta para fugir de Planalto Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h42 ) twitter

Um caso no mínimo curioso ocorreu no Planalto Norte, onde um homem foi detido por violência doméstica, mas, após ser liberado na madrugada seguinte, teria furtado uma motocicleta para fugir até Monte Castelo. A ação chamou a atenção das autoridades, que agora investigam as circunstâncias do furto e a fuga do indivíduo. O motivo do furto e sua tentativa de fuga são os principais pontos que a polícia está tentando esclarecer. O Leonardo Carriel traz todos os detalhes desse caso inusitado.

