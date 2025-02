Homem desaparece misteriosamente após conseguir efetivação em empresa multinacional Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 21/02/2025 - 20h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h31 ) twitter

Nemésio Veloso, de 48 anos, é um pai de família trabalhador e desapareceu em Itupeva, interior de São Paulo, após deixar a esposa em casa. Ele estava muito feliz por ter conseguido efetivação em uma empresa multinacional. Ao deixar o trabalho, ele pegou a esposa e passou em um caixa eletrônico, mas não conseguiu tirar dinheiro. Ele deixou a mulher em casa e saiu novamente de carro para nunca mais voltar. O desaparecimento ficou ainda mais misterioso porque o cunhado dele encontrou o celular jogado em uma área distante de casa e do trabalho. Já o carro foi largado em um supermercado de uma cidade vizinha, com as chaves dentro. O caso está sendo investigado.

