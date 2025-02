Homem denuncia agressão ao filho, consegue guarda do jovem e pode ser preso por não pagar pensão Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h01 ) twitter

Um homem denunciou que o filho de 13 anos estava sofrendo agressões do padrasto com o consentimento da mãe, conseguiu a guarda provisória do jovem e diz que pode ser preso por não pagar a pensão alimentícia do herdeiro que está sob seus cuidados. Os episódios de violência foram documentados em vídeos gravados pelo próprio agressor. O pai agora enfrenta uma batalha judicial pela guarda definitiva do filho e também para não ir para a cadeia.

