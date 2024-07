Homem deixa bebê na calçada após roubar carro nos EUA

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Um ladrão abandonou um bebê na calçada após roubar um carro, ele aproveitou um momento de distração em que a mãe saiu para pedir uma informação rápida, e levou o carro, sem perceber que o bebê estava ali dentro. No vídeo é possível ver o momento que o homem para do veículo, arranca a cadeirinha com a criança e deixa na calçada. Esse caso aconteceu nos EUA.

