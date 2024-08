Homem de 58 anos é encontrado morto com múltiplas facadas em Araxá | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 07h55 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h57 ) ‌



O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado em sua residência, localizada no bairro Morada do Campo na cidade de Araxá. A vítima apresentava múltiplas facadas na nuca e no peito. O Corpo de Bombeiros foi acionado após receber uma denúncia e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

A Polícia Militar, por meio das imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar e localizar quatro suspeitos do crime, sendo três homens e uma mulher. De acordo com as investigações, os suspeitos estiveram na residência da vítima na madrugada do crime e uma discussão teria se iniciado após a vítima exigir mais bebida alcoólica. A situação teria escalado para uma agressão física, culminando no homicídio. Dois dos suspeitos confessaram o crime, alegando legítima defesa após a vítima ter tentado agredi-los. No entanto, a Polícia Civil investiga a versão apresentada pelos suspeitos.

A Polícia Militar apreendeu uma televisão que havia sido levada pelos criminosos. Além disso, a perícia constatou a presença de vários cigarros acesos no quarto onde o corpo foi encontrado, o que pode ter iniciado um incêndio no local. Os quatro suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde prestaram depoimento.

