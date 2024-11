Homem de 38 anos é encontrado morto na Lagoa da Conceição em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 10h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h33 ) twitter

Um homem foi encontrado morto nas águas da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um pescador avistou o corpo e o trouxe para a margem. As autoridades estão investigando as causas da morte, que podem ter sido resultado de um afogamento. A vítima, que completou 38 anos no dia do incidente, está sendo investigada pela Polícia Científica.

