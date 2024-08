Homem confessa latrocínio e tentativa de incêndio para esconder corpo | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h51 ) ‌



Um crime bárbaro chocou a cidade de Conceição das Alagoas, com a morte violenta de uma idosa de 60 anos. O autor do crime, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante após confessar o latrocínio e a tentativa de ocultar o corpo, incendiando a casa da vítima.

Segundo a polícia, o criminoso invadiu a residência da idosa com a intenção de praticar um roubo. Ao ser surpreendido pela vítima, ele a atacou com uma faca, causando um ferimento profundo no pescoço. Em seguida, o homem ateou fogo na casa, utilizando o fogão, na tentativa de destruir as provas do crime e dificultar a identificação do corpo.

A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha que sentiu cheiro de queimado e não conseguiu contato com a idosa. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima carbonizado e a casa parcialmente destruída pelo fogo. O suspeito foi localizado e preso em uma área rural, confessando o crime e detalhando toda a ação.

O criminoso levou diversos objetos da casa, como roupas, eletrônicos e até mesmo um televisor. A motivação do crime, segundo o suspeito, foi a necessidade de dinheiro. No entanto, a brutalidade do ato e a tentativa de ocultar o corpo demonstram a frieza e a crueldade do assassino.

