Homem condenado por matar primo com tiros na cabeça no Planalto Norte
16/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h38 )



Um homem foi condenado no Planalto Norte pelo assassinato de seu próprio primo, cometido com tiros na cabeça em 2020. Felipe Bambace traz todas as informações sobre a sentença e relembra os detalhes do crime que chocou a região. Acompanhe a cobertura completa deste caso que teve desdobramentos importantes na justiça.

