Homem baleado no Bairro Pampulha em Uberlândia: vítima está em estado grave | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/07/2024 - 14h26 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h44 ) ‌



Um homem de 40 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (24), no Bairro Pampulha, em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 para atender a ocorrência.

Segundo informações dos militares, a vítima, que é moradora de rua e usuária de drogas, foi encontrada caída na calçada com um tiro na perna esquerda. Ele estava consciente e foi atendido no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para receber atendimento médico. Seu estado de saúde é grave, mas ainda não há informações sobre a autoria do crime ou a motivação do tiro.

A Polícia Militar também foi acionada e está investigando o caso.

