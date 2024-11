Homem atira no namorado da ex-esposa e foge com a filha em Navegantes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/11/2024 - 08h55 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h20 ) twitter

Um homem atirou contra o namorado de sua ex-esposa e fugiu levando a filha do casal, na última quarta-feira (27), em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. A ocorrência mobilizou as autoridades locais, que iniciaram buscas para localizar o suspeito e garantir a segurança da criança. Segundo informações preliminares, o ato ocorreu após uma discussão envolvendo os envolvidos. Confira mais detalhes com a repórter Juliana Senne, que traz as informações diretamente de Navegantes.

