Homem atira bomba na porta do trabalho da ex após anos de perseguição | Balanço Geral Manhã
02/08/2024 - 15h04 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h52 )



Na manhã desta quinta-feira (1º), um caso de perseguição terminou em uma explosão na cidade de Frutal, Minas Gerais. Um homem arremessou uma bomba na porta do trabalho de uma mulher com quem teve um relacionamento há sete anos. O incidente ocorreu por volta das 09 horas da manhã na rua São Francisco de Sales, no bairro Ipê.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o homem estaciona seu carro em frente a um pet shop, do qual a vítima é sócia. Segundo os registros, ele arremessou a bomba próximo à entrada do estabelecimento. Segundos depois, o explosivo detona, danificando um vaso de plantas.

