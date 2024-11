Homem ataca colega de trabalho com faca em Jaraguá do Sul: motivo ainda é mistério Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 26/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um caso de agressão em Jaraguá do Sul chamou a atenção nesta manhã. Um homem atacou uma colega de trabalho com uma faca, deixando todos atônitos. Até o momento, as motivações para esse crime ainda são desconhecidas. O repórter Felipe Bambace esteve no local e traz todos os detalhes deste caso para a Tribuna do Povo. A investigação segue em andamento para esclarecer as razões por trás desse ataque.

