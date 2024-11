Homem armado ameaça mulher em escola de Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta terça-feira (12), uma situação de violência causou alarme na Escola Municipal de Educação Infantil Profª Cornelia Yara Castanheira, no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia. Um homem armado ameaçou uma mulher durante uma discussão, gerando apreensão entre pais e funcionários.

De acordo com relatos de testemunhas, o casal teria se desentendido logo após deixar uma criança na escola. Em meio à discussão, o homem exibiu uma arma em tom de ameaça para a mulher, deixando todos ao redor apreensivos. Preocupadas com a segurança, pessoas presentes no local chamaram a Polícia Militar (PM), que chegou rapidamente, mas o homem já havia fugido.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=nNAMm_KsGtM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UoDh_zDdsKs

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rKpWQTrC-s8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.