Homem apontado como mandante da execução de famoso galerista é preso em Nova York Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário americano Brent Sikkema foi morto a facadas em janeiro de 2024, na zona sul do Rio de Janeiro. Aos 75 anos, ele era considerado um dos maiores galeristas do mundo. Na última semana, o cubano Daniel Carrera, ex-marido de Brent, foi preso em Nova York. Ele é apontado pela polícia como o mandante da execução do empresário. Indiciado e preso pelas autoridades dos Estados Unidos, Daniel pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.