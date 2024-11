Homem ameaça ex-companheira com arma dentro de escola em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 07h44 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h48 ) twitter

Um homem armado é procurado pela Polícia Militar (PM) de Uberlândia após ameaçar a companheira dentro da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Cornélia Yara Castanheira, no bairro Segismundo Pereira. Segundo testemunhas, o incidente aconteceu logo após o casal deixar uma criança na escola, quando teve início uma discussão que escalou com o homem exibindo uma arma em tom de ameaça contra a mulher, causando alarme entre pais, funcionários e demais pessoas presentes.

Diante do risco, servidores e testemunhas acionaram a Polícia Militar por meio do botão do pânico do aplicativo municipal "Escola Segura". A PM chegou rapidamente ao local, mas o homem já havia fugido. As autoridades estão conduzindo investigações para localizá-lo, enquanto reforçam a segurança nas imediações e coletam informações de testemunhas e câmeras de monitoramento.

A Prefeitura de Uberlândia informou, por meio de nota, que a rede municipal conta com um sistema de contato direto entre escolas e a central de monitoramento, em parceria com a PM, desde abril de 2023. As aulas na unidade seguem normalmente, com medidas de segurança adicionais sendo adotadas para garantir a tranquilidade da comunidade escolar.

