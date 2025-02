Homem aluga apartamento por plataforma na internet e furta até ar-condicionado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h11 ) twitter

Um homem alugou um apartamento em São Paulo pelo site de uma plataforma online, usando documentos válidos, incluindo passaporte brasileiro. Ele chegou ao condomínio às 16h30 e saiu antes do check-out determinado, levando três malas pesadas. Entre os itens furtados estavam um ar-condicionado portátil, almofadas e enfeites decorativos. Carolina, a responsável pela locação, ficou surpresa com o roubo, pois o suposto hóspede havia cumprido todos os requisitos da reserva. A Polícia Civil investiga o caso, analisando imagens do crime para identificar o autor. A plataforma de aluguel se solidarizou e ajuda o proprietário a buscar soluções. Um especialista em segurança sugere medidas para mitigar prejuízos, como contratos detalhados e contatos frequentes com vizinhos.

