Homem acusado de tentativa de homicídio contra policiais no Planalto Norte é condenado a 21 anos 11/11/2024 - 14h54 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h59 )

O homem acusado de tentativa de homicídio contra policiais militares no Planalto Norte foi condenado a 21 anos de prisão. O crime ocorreu durante uma operação da polícia, onde o acusado tentou atacar os policiais. Após o julgamento, a sentença foi definida, com o réu enfrentando uma longa pena de prisão. Acompanhe os detalhes desse julgamento com o repórter Edinei Wassoaski, que esteve presente no tribunal.

