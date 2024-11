Homem acusado de matar ex-companheira em Florianópolis deve ser julgado nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 09h55 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 29 de outubro, deve começar o julgamento do homem acusado de matar sua ex-companheira na frente da creche onde ela trabalhava, em Florianópolis. O crime chocou a comunidade local e ocorreu há quase dois anos, deixando muitas pessoas preocupadas com a segurança nas instalações de instituições educativas. A Daniel repórter Ceccon apresentou todas as informações sobre o andamento do julgamento, as expectativas em torno do caso e as respostas da comunidade. Acompanhe para saber mais sobre este importante desdobramento na busca por justiça.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.