Homem acusado de matar atendente de lanchonete e tentar matar esposa é preso no Paraná Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 09h04 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia do Paraná prendeu o suspeito de assassinar um funcionário de uma lanchonete em Blumenau, além de atirar contra a própria esposa. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira 25 de novembro e gerou grande repercussão. Acompanhe os detalhes dessa prisão e o desdobramento do caso com as informações exclusivas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.