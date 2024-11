Homem acusado de agredir enfermeira e cometer injúria racial em Joinville é preso preventivamente Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso de agressão e injúria racial contra uma enfermeira no Hospital Dona Helena, em Joinville, teve um desfecho judicial importante. O homem acusado de cometer as agressões físicas e raciais contra a vítima teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva após passar por audiência de custódia. O ocorrido, registrado no último sábado, gerou grande repercussão, com o Conselho Regional de Enfermagem se manifestando e oferecendo apoio jurídico aos profissionais de saúde. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e o suspeito foi preso e prolongado à Central de Plantão Policial. Este episódio destaca a importância da segurança e do respeito aos profissionais de saúde, especialmente em situações de atendimento de urgência. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.