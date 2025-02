Homem abre bermuda e exibe partes íntimas para mulher na Grande São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 21/02/2025 - 13h05 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h13 ) twitter

Um homem foi flagrado exibindo suas partes íntimas para uma mulher em frente a uma farmácia em Arujá (SP). A vítima, de 22 anos, registrou o ato com seu celular enquanto estava no carro e gritou por ajuda ao noivo, que estava no caixa eletrônico. O abusador fugiu, mas foi identificado graças às redes sociais, após uma atendente de pedágio reconhecer o suspeito e fornecer a placa do carro. O homem já possui antecedentes por crimes sexuais desde 2016.

