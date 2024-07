Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A edição atual da mostra de dança nas escolas de Joinville chega ao fim, marcando um período de celebração e aprendizado para os estudantes participantes. Este artigo destaca os momentos finais do evento, as performances memoráveis, e a importância da dança como parte do currículo educacional. Além disso, explora o impacto cultural e educativo da mostra na comunidade escolar de Joinville.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.