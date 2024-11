HISTÓRIAS HILÁRIAS DO ESQUADRÃO DA MODA | EP #77 Aclr|Do canal POD TUDO E + UM POUCO! no YouTube 23/10/2024 - 08h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RODRIGO CINTRA É HAIR STYLIST, APRESENTADOR E PALESTRANTE. EM 2020, 2021 E 2022, FOI ELEITO O MAIOR INFLUENCIADOR DIGITAL DE BELEZA DO BRASIL E É, ATUALMENTE, O MAIS SEGUIDO DO MUNDO. ALÉM DE FAZER PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "ESQUADRÃO DA MODA" (SBT), É FUNDADOR DA OLENKA COSMÉTICOS E DO SALÃO THE ART SALON.

#hairstylist #cabelo #cabeleireiro #hairstyle #rodrigocintra #esquadraodamoda #moda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.