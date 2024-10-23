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HISTÓRIAS HILÁRIAS DO ESQUADRÃO DA MODA | EP #77

Aclr|Do canal POD TUDO E + UM POUCO! no YouTube

RODRIGO CINTRA É HAIR STYLIST, APRESENTADOR E PALESTRANTE. EM 2020, 2021 E 2022, FOI ELEITO O MAIOR INFLUENCIADOR DIGITAL DE BELEZA DO BRASIL E É, ATUALMENTE, O MAIS SEGUIDO DO MUNDO. ALÉM DE FAZER PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "ESQUADRÃO DA MODA" (SBT), É FUNDADOR DA OLENKA COSMÉTICOS E DO SALÃO THE ART SALON.

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Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

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