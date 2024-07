HISTORIADORA: Aida Cruz fala sobre o marco histórico da economia brasileira

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

ESSA SEMANA O PLANO REAL COMPLETA TRINTA ANOS! Haja quem se lembre quando ele foi lançado em 1994 para derrubar a hiperinflação que assolava o país. Na época, o Cruzeiro Real, moeda em vigor, foi substituído pelo "Real", a moeda que usamos até hoje.

É fundamental reconhecer a importância do Plano Real para a economia brasileira. Ele não apenas estabilizou a moeda, mas também impulsionou o crescimento econômico e a inclusão social, iniciando um período de prosperidade que durou mais de uma década.

O Plano Real foi um marco na história do Brasil. Ele não apenas resolveu o problema da hiperinflação, mas também lançou as bases para o crescimento econômico e social do país nas décadas seguintes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=S1aDFpMdYAY

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=237ocXzFjrw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=APomby16B74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.