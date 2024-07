História de superação: Paulo Neto, o jovem campeão estadual de karatê | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Paulo Neto, um jovem campeão estadual de karatê, mergulha diariamente no universo desafiador e gratificante dessa arte marcial. Desde os sete anos de idade, ele, uma criança com autismo, encontrou no karatê não apenas uma atividade esportiva, mas um meio de superar seus próprios limites. Com elegância e determinação, aos nove anos de idade, ele se destaca no tatame, vestindo seu kimono e sua faixa laranja, sob a orientação cuidadosa do Sensei Anderson.

Há dois anos, Paulo Neto começou a trilhar seu caminho no karatê por meio do projeto Jion, dirigido pelo Sensei Anderson. Esse projeto, que abraça os fundamentos dessa arte milenar, já impactou positivamente tantos atletas de diversas faixas etárias ao longo dos anos. No tatame, ele não apenas mostra resultado da dedicação e talento, mas também encanta os juízes com seu desempenho seguro e inspirador durante as avaliações.

O karatê, uma arte marcial japonesa milenar, vai além dos golpes com as mãos, pés, cotovelos e joelhos. Ele desenvolve não só a capacidade física, mas também a mental. O reconhecimento dessa modalidade não se limita apenas ao âmbito estadual, mas conquista admiradores em todo o mundo. Com sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e sua marcante presença nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires em 2018, o karatê demonstra sua relevância e potencial de desenvolver habilidades e valores para jovens como Paulo Neto, impulsionado pelo apoio e investimento de pessoas como Ana Paula e Robson.

