História de sucesso: Grupo ND completa 35 anos como referência em jornalismo

O Grupo ND comemora 35 anos como o maior grupo de comunicação do Sul do Brasil, sendo reconhecido pela sua liderança no jornalismo regional e pela forte conexão com as comunidades. Além de estar sempre presente onde a notícia acontece, o grupo também se destaca pelo foco em tecnologia e sustentabilidade, visando sempre o futuro. Karina Koppe traz uma reportagem especial sobre a história e os principais feitos dessa trajetória de sucesso que marcou o cenário da comunicação na região sulista do país. Confira.

