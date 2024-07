História de pescador: a baleia que arrastou barco em Arraial

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Lembra do caso da baleia, que arrastou uma embarcação, em Arraial do Cabo?? Apesar de ter se enroscado na corda que segurava a âncora, o animal teve apenas leves escoriações. Já os pescadores que estavam no barco não param de contar o que viveram.

