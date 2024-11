História da soja com Décio Gazzoni Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 03/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A soja contribui para a economia nacional de diversas formas,gerando emprego e renda para milhões de agricultores e trabalhadores rurais e fornecendo matéria-prima para as indústrias de óleo, farelo, biodiesel, alimentos e cosméticos. Você conhece a história desse grão, sua origem no Brasil e no Paraná? Como já falamos em outros programas, o RIC Rural, nesse ano de 2024, comemora quinze anos na RICtv e a gente tem mostrado reportagens que se destacaram por seu assunto e importância. Hoje vamos rever uma entrevista que o Sergio fez com o pesquisador Décio Hazzoni da Embrapa Soja de Londrina sobre a história desde seu início até hoje e o que esperar dela até o ano de 2025. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.