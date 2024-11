História da imigração Italiana para a América | Capítulo 2 | 150º Imigração Italiana no Brasil Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 13/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h20 ) twitter

Neste segundo episódio do projeto 150º Imigração Italiana no Brasil, Paulo Mueller visita protótipo do navio onde imigrantes italianos embarcavam para atravessar o atlântico. Vamos percorrer os passos dos imigrantes e os desafios dessa longa viagem a América.

O projeto 150º Imigração Italiana no Brasil é uma produção do Grupo ND, apresentada por Paulo Mueller. Acompanhe novos episódios todas as quartas-feiras no Balanço Geral e no ND Play.

