Hipismo vegano no 'Balanço Geral': brincadeira de criança vira desporto

O que antes era um brinquedo de criança, agora virou algo mais sério. O ‘hobby horsing’ é uma atividade desportiva que surgiu na Finlândia, em meados de 2004. Os competidores usam os mesmos obstáculos que no hipismo tradicional, mas montados num cavalinho de pau, o mesmo que antes era só um brinquedo. No país europeu, o desporto tem passado até mesmo na televisão. No Brasil, já ganhou o apelido de ‘hipismo vegano’. Gottino, Lombi, Fabíola, o Garçom e três atletas, competiram ao vivo. Acompanhe!

