Higiene e saúde no frio: dicas cruciais para preservar seu bem-estar
14/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h20 )



Com a chegada do frio intenso, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde. Uma das medidas mais simples e eficazes é manter a higiene das mãos, que ajuda a prevenir doenças comuns durante essa época do ano. A baixa temperatura pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando os cuidados diários ainda mais importantes. A reportagem de Suzan Rodrigues traz orientações valiosas sobre como preservar sua saúde e adotar hábitos saudáveis durante o frio. Confira.

