Heróis anônimos: monumento homenageia voluntários da enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h22 )

Uma obra de arte vai celebrar o heroísmo de pessoas que atuaram nos resgates durante as enchentes de maio no estado. O "Monumento ao voluntário anônimo" está sendo instalado na zona sul da capital, na beira do Guaíba.

